Горняк22: Алтайским краснокнижным соколам сделают специальные татуировки

В Алтайском крае разработали уникальную методику, которая позволит отслеживать перемещения краснокнижных птиц. Новая технология также защитит редких хищников от продажи на черном рынке для соколиной охоты, сообщил ТАСС руководитель Центра содержания, разведения и реабилитации редких хищных птиц «Тайгун» Артем Кучер.

Он рассказал, что птенцам соколиного питомника в Алтайском крае с 2021 года будут делать метки в виде татуировок, которые смогут защитить птиц в случае их отлова браконьерами.

По его словам, таким методом еще никто никогда не пользовался. Планируется, что птиц будут выпускать татуировками — наколками с текстом "SOS 22", где не только международный призыв о помощи, но и номер региона, в котором выпущена птица.

Он обратил внимание на то, что теперь орнитологи смогут отслеживать перемещение птицы, места гнездования, но главное — татуировка сделает птицу нетоварной и защитит об браконьеров, которые отлавливают соколов и продают их в страны Ближнего Востока для охоты.

«Сейчас всех птиц, выпускаемых из питомников, кольцуют: соколам в питомниках делают несъемные кольца на лапы, но на самом деле они легко срезаются и птицу можно после этого продать на рынке», — сказал Кучер.

Алтайская правда