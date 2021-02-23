Горняк22: Студенты вышли на уборку снега и наледи в Барнауле

В краевой столице проходит сезонная акция «Снежный штурм». Студенты навели порядок на территории медицинских учреждений, отчистили их от снега и наледи, отметили в городской администрации.

Участники акции привели в удовлетворительное санитарное состояние территории, прилегающие к городской больнице №4 и городской поликлинике № 3. Студенты также очистили от снежных навесов и наледи кровли зданий.

Кроме того, они помогли двум пожилым людям, проживающим в частном секторе. Студенты почистили дворовые и придомовые территории, а также крыши строений от снега и сосулек.

Фото: Администрация Барнаула

Барнаул

Алтайская правда