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Общество

Горняк22: Студенты вышли на уборку снега и наледи в Барнауле

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

В краевой столице проходит сезонная акция «Снежный штурм». Студенты навели порядок на территории медицинских учреждений, отчистили их от снега и наледи, отметили в городской администрации.

Участники акции привели в удовлетворительное санитарное состояние территории, прилегающие к городской больнице №4  и городской поликлинике № 3. Студенты также очистили от снежных навесов и наледи кровли зданий.

 Кроме того, они помогли двум пожилым людям, проживающим в частном секторе. Студенты почистили дворовые и придомовые территории, а также крыши строений от снега и сосулек.

Фото: Администрация Барнаула

Барнаул 

Алтайская правда

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