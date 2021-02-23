Горняк22: Алтайских любителей зимней рыбалки предупредили об опасности

Сотрудники МЧС призывает жителей Алтайского края не выходить на тонкий лед. Любителям зимней рыбалки предупредили об опасности.

В регионе с 22 по 28 февраля проходит четвёртый этап акции «Безопасный лед», направленной на недопущение происшествий, связанных с провалом людей и автомобильного транспорта под лёд.

В МЧС заявили, что в ходе проверки выявлено семь нарушений, проведено более 3 тысяч профилактических бесед с населением.

Напоминаем, что в Алтайском крае на сегодняшний день функционируют семь официально открытых ледовых переправ:

р. Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – Островная);

р. Обь – Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня);

р. Обь – Усть-Пристанский район (с. Вяткино – с. Клепиково);

р. Обь – Быстроистокский район (с. Быстрый Исток – с. Акутиха);

р. Обь – Усть-Пристанский район (с. Усть-Пристань – с. Чеканиха);

р. Обь – Шелаболихинский район (с. Новообинцево – правый берег р.Обь);

р. Катунь – Советский район (с. Шульгинка – с. Амурское).

Алтайская правда