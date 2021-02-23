Горняк22: Народный календарь. 23 февраля мужчинам работать нельзя

Фото Андрей КАСПРИШИН

23 февраля в народном календаре — День Прохора или Прохор Весновей. Православная церковь чтит память преподобного Прохора Печерского. «Весновеем» его прозвали за то, что начинался поворот на весну.

Мужчинам в этот день на Руси советовали отказаться от физической работы — ничего получаться не будет. А в наши дни в этот день чествуют защитников Отечества, он стал всеобщим мужским праздником. Поэтому и получатся, что 23 февраля мужчинам работать нельзя.

Также издревле повелось, что в этот день без необходимости в лес или к воде лучше не ходить. На Прохора Весновея шалят духи лесов и водоемов. Поэтому можно навсегда заблудиться и замерзнуть насмерть.

На Прохора старались не есть раков, рыбу и другие морепродукты. Считалось, что можно заболеть.

Алтайская правда