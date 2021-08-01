Горняк22: В Бийске решили внести изменения в «устаревший» генеральный план

Бийск Фото: rasfokus.ru

Решить этот вопрос планируется до конца 2022 года. Горожан просят направлять предложения либо письменно в отдел архитектуры и градостроительства, либо на электронную почту

Мэрия Бийска решила внести изменения в генеральный план городского круга. Прежняя его версия устарела и требует обновления, сообщает «Банкфакс». Нынешний генплан был принят депутатами еще в 2010 году и несколько раз был скорректирован.

29 июля в мэрии прошел брифинг, где обсуждали этот вопрос. По словам начальника отдела архитектуры и градостроительства Инны Шарабариной, документ устарел, что ведет к неэффективному подходу к планированию экономики города.

Согласно постановлению мэрии, общественное обсуждение этого вопроса должно пройти до 25 августа этого года. Инициаторами процесса выступили несколько компаний, Управление муниципальным имуществом администрации города Бийска и четверо физических лиц.

Пока речь идет о 12 проектах решений. Два из них формально связаны с зелеными насаждениями, остальные касаются перераспределения земель в зоны индивидуальной жилой застройки, промышленности и т.д.

Вопрос внесения изменений в Генплан Бийска поднимается уже давно. Так, еще два года назад активно обсуждалась идея изменить границы зоны городского лесного фонда и лесопарков в районе Заречья и на освободившейся земле организовать кладбище с крематорием, так как в городе возник дефицит мест для захоронения. Однако в этот раз данный вопрос обсуждаться не будет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле началась процедура общественных обсуждений поправок в Генеральный план города, который действителен до 2036 года. Экспозицию с материалами планируют разместить на нескольких участках в разных районах.

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