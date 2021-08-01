Горняк22: В алтайском селе пропал молодой мужчина в зеленой одежде

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В селе Яново Заринского района пропал 35-летний Вячеслав Кириенко, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 27 июля.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Одежда: зеленый костюм «горка», зеленая кепка, черные тапки.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе без вести пропал десятилетний мальчик.

ТОЛК