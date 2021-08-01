Горняк22: «Нива» опрокинулась после аварии в центре Барнаула
Фото: Инцидент Барнаул
В центре Барнаула случилось очередное ДТП — отечественный автомобиль перевернулся прямо на проезжей части. Подробности случившегося выясняются
Серьезное ДТП произошло днем 31 июля на проспекте Комсомольском в Барнауле – «Нива» столкнулась с автомобилем и опрокинулась, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что автомобиль лежит посреди дороги на крыше с открытым багажником. О пострадавших не сообщается.
Сейчас на месте случившегося работают сотрудники ДПС и пожарные.
Ранее сообщалось, что легковушка притерла трамвай на Новом рынке в Барнауле.