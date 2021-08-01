Горняк22: ВФЛА опубликовала даты забегов Шубенкова на Олимпиаде
Сергей Шубенков Фото: @sergey.shubenkov/Instagram
Первый забег на 110 метров с барьерами у мужчин с участием легкоатлета состоится во вторник, 3 августа. Трансляцию будут вести три канала
Обладатель полного комплекта наград чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами, уроженец Барнаула Сергей Шубенков стартует на Олимпийских играх в Токио в пятый день турнира. Об этом на своей странице в Instargam сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
Первый забег на 110 метров с барьерами у мужчин с участием Шубенкова пройдет во вторник, 3 августа, в 13:10 (здесь и деле время московское).
Полуфиналы пройдут в среду, 4 августа. Финал состоится в четверг, 5 августа, в 5:55.
Уточняется, что трансляцию будут вести Первый канал, Матч ТВ и Евроспорт.
Сам спортсмен в соцсетях сообщил, что вылетает в Токио в ночь на 1 августа.
Ранее стало известно, что один из основных соперников Шубенкова – 27-летний ямайский барьерист Омар Маклеод – не примет участие в Играх в Токио.