Горняк22: +279: в Алтайском крае выявили рекордное число больных COVID за сутки
Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com
Ранее власти заявили, что Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Сейчас в регионе ежедневно выявляют около 270 новых больных
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это рекордный показатель для региона. Умерли за это время 23 человека, выздоровели – 88. Всего на 31 июля 62 089 инфицированных, в том числе 4 206 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 31 июля
- 23 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 21 из них непосредственно от инфекции. Общее число смертельных случаев среди больных – 3 957.
- 816 человек сейчас лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, 250 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
- 88 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 49 024 пациентов.
- 3 217 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 574 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.
- Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных, из них свободно 879 мест.
- 8 911 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.
- На утро 31 июля в Алтайском крае прививаются 484,6 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 97
Бийск, Рубцовск – по 23 заболевших
Алейск – 14
Славгород, Ребрихинский район – по 8
Алтайский район – 7
Локтевский, Усть-Пристанский районы – по 6
Топчихинский, Тюменцевский районы – по 5
Алейский, Зональный, Рубцовский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 4
ЗАТО Сибирский, Бийский, Бурлинский, Змеиногорский, Крутихинский, Советский, Табунский, Тогульский, Целинный районы – по 3
Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Заринский, Каменский, Красногорский, Павловский, Солтонский, Тальменский районы – по 2
Краснощёковский, Кулундинский, Новичихинский, Поспелихинский, Третьяковский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что около 40% учителей Алтайского края получили хотя бы одну прививку от COVID.