Горняк22: Зеленский ввел санкции против крупной сети «Спортмастер»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер». В этот список вошли еще несколько телеканалов. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Компании запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, а также осуществлять транзит и перевозку ресурсов по территории страны. Ограничения вводятся сроком на три года. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц.

Кроме того, Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

По словам эскпертов, последние санкции Украины против физических и юридических лиц показывают, что Киев намерен бороться с любыми пророссийскими партиями в стране и ориентироваться в своей внешней политике на Запад, пишут РИА Новости.

Алтайская правда