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Общество

Горняк22: Не больше 80 кг. Жириновский предложил ввести ограничение по весу для россиян

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников. Он аргументировал свое предложение тем, что государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, а точнее их лечение и диету.

 

По его мнению, люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — уточнил политик.

Говоря о чиновниках, то для них Жириновский призвал установить норму по весу в сто килограммов. «Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?» — прокомментировал парламентарий.

Алтайская правда

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