Горняк22: Более тысячи барнаульцев посетили лыжню «Трасса здоровья»

Барнаульские школьники приняли участие в занятии проекта «Зимний дворовый инструктор». Тренировка прошла на лыжной базе «Динамо». Подростки покатались на лыжах, а затем устроили чаепитие около базы.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, компания «Мария-Ра» 21, 22 и 23 февраля организует для всех катающихся чаепитие с 10.00 до 17.00: все желающие смогут угоститься бесплатным чаем и сладостями на лыжной базе «Динамо» .

Организаторы сообщили, что на лыжной базе работает прокат инвентаря, теплый гардероб, буфет, около базы имеется парковка и остановки общественного транспорта.

На этих выходных трассу здоровья уже посетили более тысячи барнаульцев.

Барнаул

Алтайская правда