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Общество

Горняк22: В барнаульском парке продолжается акция «Будь в центре»

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Жители Барнаула участвуют в розыгрыше призов, посвященному 135-летию «Центрального» парка.Жители Барнаула участвуют в розыгрыше призов, посвященному 135-летию «Центрального» парка.

Посетители 21, 22 и 23 февраля с 10.00 до 15.00 собирают наклейки, пользуясь катком и зимними аттракционами.

Так, для участия в акции необходимо приобрести билет на прокат коньков, и/или на зимние аттракционы в парке. Среди условий  — можно сделать селфи, получить наклейки в паспорт посетителя.

 Розыгрыш призов состоится 14 марта на празднике «Боярыня Масленица». Победитель получит электросамокат!

Барнаул 

Алтайская правда

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