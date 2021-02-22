Горняк22: В барнаульском парке продолжается акция «Будь в центре»

Жители Барнаула участвуют в розыгрыше призов, посвященному 135-летию «Центрального» парка.Жители Барнаула участвуют в розыгрыше призов, посвященному 135-летию «Центрального» парка.

Посетители 21, 22 и 23 февраля с 10.00 до 15.00 собирают наклейки, пользуясь катком и зимними аттракционами.

Так, для участия в акции необходимо приобрести билет на прокат коньков, и/или на зимние аттракционы в парке. Среди условий — можно сделать селфи, получить наклейки в паспорт посетителя.

Розыгрыш призов состоится 14 марта на празднике «Боярыня Масленица». Победитель получит электросамокат!

Барнаул

Алтайская правда