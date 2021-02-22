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Общество

Горняк22: WhatsApp запретит отправлять сообщения пользователям

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Пользователи WhatsApp не смогут отправить сообщения, если откажутся от новых правил. Мессенджер ограничит функции тем, кто не примет обновленные положения его политики до 15 мая. Теперь пользователи обязаны делиться данными с компанией Facebook.

В сообщении говорится, что функциональность аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени пользователи смогут получать звонки и уведомления, но не смогут читать и отправлять сообщения в приложении.

По информации СМИ, неактивные аккаунты пользователей будут удалены через 120 дней с момента последнего использования приложения.

 

Алтайская правда

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