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Общество

Горняк22: Мишустин призвал принять меры по сдерживанию цен на продукты

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Одной из приоритетных задач правительства является сохранение доступных цен на базовые продукты. Для поддержки предпринимателей и самозанятых в российских регионах страны откроют фермерские ярмарки и розничные рынки.

Предполагается, что инициатива поможет продавцам быстрее развивать свой бизнес, а покупателям — приобретать качественные продукты по низким ценам в шаговой доступности от дома.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что следует создать максимально благоприятный режим для тех, кто продаёт продукты питания со своего огорода или фермерского хозяйства.

«Гражданам должны выделять удобные места для торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров», — заявил премьер-министр РФ.

Алтайская правда

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