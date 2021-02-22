Горняк22: Народные приметы и поверья на 22 февраля

Фото Андрей КАСПРИШИН

22 февраля в народном календаре — День Панкратия. Православные чтут память святого Панкратия Печерского — монаха, посвятившего жизнь молитвам Господу. Также в этот день почитали святого Никифора.

Крестьяне по-доброму шутили над двумя праведниками: «Хороши Панкратовы лапти, да и те – никифорцы». Обычно Никифорцами называли высокие лапти, которые носили дома, на босу ногу.

В этот день на Руси принимались за плетение лаптей. Все хозяйство в это день проверяли. Вдруг что-нибудь нуждается в починке.

Смотрели в этот день на погоду. Считалось — чем холоднее на этой неделе, тем теплее будет в марте.

Алтайская правда