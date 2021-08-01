Горняк22: В Алтайском крае 5 тысяч будущих мам обратились за новым пособием в ПФР

С 1 июля 2021 года начался прием заявлений на новое ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. За месяц уже 4946 женщин региона подали заявление на новую выплату.

Как рассказали в отделении ПФР по Алтайскому краю, размер новой ежемесячной выплаты составляет 5744 рубля. Получить такую финансовую помощь могут только семьи, у которых доход на каждого члена меньше прожиточного минимума — в нашем регионе это 10 655 рублей. Также при назначении пособия учитывается комплексная оценка нуждаемости: имеет ли семья недвижимость, транспортные средства, вклады.

Подать заявление на пособие можно на портале Госуслуг или при личном обращении в Пенсионный фонд. Срок рассмотрения заявки – 30 рабочих дней от даты регистрации заявления. Если принято положительное решение, то каждый следующий месяц до 25 числа будут переводиться денежные средства.

Алтайская правда