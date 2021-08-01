Горняк22: Сколько стоят на барнаульских базарах ягоды и грибы

Фото Олег БОГДАНОВ

К началу августа у сибиряков нет такого недостатка витаминов, как в начале лета. Все везут овощи и фрукты с дач, поэтому и цены на городских базарах на все это упали.

Кому апельсины? Кому мандарины? При упоминании про базар память выхватывает из советского фильма «Спортлото-82» нужный эпизод, где мордоворот-спекулянт торгует дорогущими фруктами. У нас в Барнауле тоже множество самочинных и утвержденных администрацией мест для торговли излишками с садоводческого участка. Есть среди продавцов и профессиональные перекупщики, и те, кто своими руками выращивает каждую ягодку, каждый корешок.

На площади Спартака

Одно из крупных мест торговли барнаульцев излишками с дачи – площадь Спартака. На пятачке между автобусной остановкой и бывшим зданием богадельни разместились ряды с цветами, бэушными кофточками, книжками, селедкой, пупырчатыми огурцами, лисичками, ежевикой… и бог знает что еще можно найти на этом базаре.

Спрашиваем про цены. Лисички аппетитно желтеют в пластиковом трехлитровом ведре.

– Первые пошли, только что собрал, – говорит хозяин товара. – Всего 500 рублей, а полтора литра за 250 отдам.

– Дорого, это ж на одну сковородку только хватит, – возмущаюсь я и прохожу дальше. А там ежевика. Тоже только пошла – крупная, слюнки текут от ее вида. Стаканчик 250 граммов стоит 150 рублей. Однако! Еще осталась в полях клубника, она уже не так привлекательно выглядит, ягодки перезревшие, но запах по-прежнему изумительный! Пятилитровое ведро хозяйка продает за 900 рублей. Эх! Надо было самим ехать рвать, ее в этом году в деревнях видимо-невидимо было, только ведро подставляй. Профессионалы семилитровое за два часа собирали.

Садовая малина идет на базаре по 150 рублей за стаканчик. Варенье из нее изумительное получается. В отличие от дикой ягоды она без семян и гораздо вкуснее.

Желтые клубни скороспелого сорта картошки стоят 100–120 рублей за килограмм. Рассыпчатая, свежая, так и просится в кастрюльку. Вкусна она с молоком и маслицем, даже мяса не надо.

Огурчики уже продают за 40 рублей кучку, там примерно 4–5 небольших плодов. Малосольненькие, хрустящие бы попробовать… Как раз к свежей картошечке.

Продавцы при виде диктофона и фотоаппарата привычно отворачиваются и отказываются со мной говорить. Рад вниманию со стороны прессы только бомж, примостившийся в отдалении у торгового центра, он к тому времени уже опрокинул в себя один пузырек антисептика и готов к «встрече с искусством».

И все же мы уговариваем женщину с нами поговорить. У нее богатый ассортимент выращенных цветов, аккуратно расставленных на прилавке. Здесь и флоксы, и лилии, и гладиолусы. Пожилая продавщица сначала стесняется, поправляет прическу, а затем неторопливо и негромко начинает свой рассказ.

Любовь Николаевна – пенсионерка. Всю жизнь преподавала в мединституте физвоспитание. В 2000-е захотела получать зарплату побольше и устроилась на два года перед самой пенсией в кооператив «Здоровье» инструктором по фитнесу. Но ей не повезло. Отдел кадров напутал что-то с оформлением документов, и годы, отработанные на частника, в трудовой стаж не зачли. Теперь она получает минимальную пенсию – 10 тысяч рублей – и вынуждена подрабатывать, чтобы хватило на жизнь. Привозит со своего сада-огорода цветы на продажу. Тысячи три в месяц зарабатывает.

– Вот подрабатываем с дедом к пенсии. А как выживать? – говорит она.

Мужчина, стоявший поодаль, облокотившись на старенькую машину отечественного производства, и наблюдавший за ходом нашей беседы, произносит смеясь:

– Ты меня сюда не приплетай. Покажут тебя потом по телевидению в рубрике «Их разыскивает полиция» – будешь знать.

Убеждаем его, что бояться нечего, мы всего лишь изучаем сезонные цены на рынке и жаловаться ни на кого не собираемся.

На Первомайском

Вполне удовлетворив свое любопытство, отправляемся на базар, расположенный у ТЦ «Гулливер» в микрорайоне Первомайском.

Там есть специализированный ряд с железными столами, а вокруг него по периметру киоски и автолавка с натуральными продуктами из деревни.

– Творожок, молоко, сливки… – зазывает женщина горожан.

Сливки, конечно, кусаются, зато их можно вместо масла на хлеб намазывать. Творог жирный, как раз для чизкейка или вареников. А молоко пахнет коровой. Вспоминается сразу родной дом в Усть-Калманке, бабушка, заботливо подающая нам с братом кружки с парным молоком. Вкуснота!

Уже появились на базаре ранетки – кисло-сладкие, с подрумяненными солнцем боками. Аромат какой! В августе их будет столько, что можно за бесценок целое ведерко купить, а пока литр – 150 рублей. А какие мясистые помидоры, загляденье одно! Салат с ними во рту тает. Но стоят они, как мясо. Очень уж дорого, так что дождемся своих, с огорода. Еще чуть-чуть – и пойдут, некуда девать будет.

– Ну хоть крыжовник-то возьмите, последний стаканчик даром отдаю – по 100 рублей всего, – просит пожилой мужчина, видя нашу заинтересованность. – Уже расторговался, домой ехать надо.

Я вхожу в положение и топаю домой, лакомясь вкусными ягодами. Жалко дедушку. Продавцы на базарах стоят с восьми утра и до семи вечера, пока народ с работы не разойдется. Тогда самая торговля. Всем хочется побаловать своих родных чем-нибудь вкусненьким. Тяжелая это работа – целый день под солнцем и ветром в наших неприветливых сибирских погодных условиях. Но копейка никогда просто не дается. У нас как потопаешь, так и полопаешь.

Барнаул

Алтайская правда