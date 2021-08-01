Горняк22: 22 тысячи специалистов требуются в Алтайском крае

На официально портале «Работа в России» на данный момент размещена информация о 22,4 тысячи свободных рабочих мест в Алтайском крае.

Согласно сервису, на данный момент открыты вакансии врачей (1390), водителей (1163), медицинских сестер (859), учителей (546), швей (494), инженеров (458), поваров (414), специалистов по переписи населения (400), трактористов (368), менеджеров (328), бухгалтеров (328).

По данным портала по труду и занятости населения, на 1 июля 2021 года число вакансий составляло 23,1 тысяч, а официально зарегистрированных безработных 21,8 тысяч человек.

В целом по России сегодня число безработных не превышает 1,11 млн человек. Этот показатель на 60% ниже, чем в прошлом году, когда через центры работу искало 2,7 млн россиян.

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Алтайская правда