Горняк22: Новые правила ОСАГО и налоговый вычет за спорт: какие перемены ждут россиян с августа

Рассказываем, как изменится жизнь россиян в августе 2021 года и чего нужно ожидать.

В августе россиян ждут новые правила и изменения. Как сообщает ТАСС, новые перемены затронут многих. Смотрите нашу подборку.

Налоговый вычет за занятия спортом.

Эта информация гуляла в обществе уже давно. И вот теперь хорошая новость для спортсменов – с 1 августа россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия. В эту категорию попадают и детские виды спорта. Но главное – максимальная сумма расходов не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года. Чтобы получить деньги, нужно будет предоставить документы – кассовый чек и договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг.

Пересчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа каждый год пересчитывают страховые пенсии работающим пенсионерам. Размер увеличения пенсии зависит от количества накопленных за год индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальное число для уже получающих пенсию граждан за год – 3. Стоимость одного коэффициента в 2021 году — 98,86 рублей. В прошлом году этот показатель был 93 рубля.

«Школьные» выплаты

Уже со 2 августа на школьников назначается единовременная выплата – 10 тысяч рублей. Заявления на детские выплаты школьникам Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. При этом деньги выплатят на шестилетних детей и в том случае, если в этом году они еще не пойдут в первый класс. Выплата охватит более 20 млн детей, на нее выделено 204 млрд рублей.

Изменения в налоговых выплатах

Со 2 августа физические лица, которые не являются налоговыми резидентами России, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг и субъектов Российской Федерации.

ОСАГО без техосмотра

Теперь автовладельцам чтобы оформить полис ОСАГО не нужно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром. Это станет доступно 22 августа 2021 года. Тем не менее, ТО не отменен, его надо проходить. Уже с 1 марта 2022 года за отсутствие техосмотра начнут штрафовать на 2 тысячи рублей.

Перемены в законе об охоте

Сроки охоты, её виды и допустимые орудия теперь будут определять главы регионов. Также введут положение о государственном кадастре животного мира. Запрет на охоту можно будет ввести, только если государственный мониторинг охотничьих ресурсов подтвердит непрерывное снижение численности вида в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50%.

Ограничения звуковой рекламы

Чтобы уберечь граждан от громкой и, порой, надоедливой рекламы, с 25 августа вступит закон о запрете на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого на крышах и стенах зданий.

Выдача удостоверения лица без гражданства

С 24 августа лицам без гражданства будут выдавать временное удостоверение личности на 10 лет.

Упрощение правил предоставления виз иностранцам

С 25 августа иностранцам начнут выдавать российскую визу на полгода. Для этого необходимо забронировать жилье из единого перечня классифицированных гостиниц или предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.

Алтайская правда