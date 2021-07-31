Горняк22: Министр: второй иностранный в алтайских школах преподавать необязательно

Школа в селе Контошино. Фото: Олег Укладов

С 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты, в которых второй иностранный язык, а также родной язык и родная литература, будут факультативными

Второй иностранный язык в обновленных образовательных стандартах необязателен, заявил в ходе пресс-конференции алтайский министр образования Максим Костенко. Также необязательны и родной язык, и родная литература, если речь не о русском. Они могут быть включены в программу при наличии ресурсов у школ – кадровых и методических – по заявлению родителей и договоренности с педагогами.

«Если за прошедший период изучения второго иностранного языка педагоги и родители пришли к выводу, что это необходимо – они могут его оставить. Если же школа не располагает необходимыми ресурсами, а родители не настаивают на изучении предмета – можно его исключить из программы», – заявил Костенко.

Это можно сделать с 1 сентября 2022 года – то есть, через год, когда вступят в силу новые образовательные стандарты. Также в пилотном режиме ряд школ могут начать вводить изменения уже с 2021 года. Краевой минобр обещает в этом помочь.

Конкретный список муниципалитетов и школ, которые перейдут на новые стандарты, будет известен на следующей неделе.

ТОЛК