Горняк22: В Горном Алтае ночью произошло сильное землетрясение

Фото: asgsr.ru

В Республике Алтай нередки небольшие землетрясения. Ранее спасатели запретили походы на вершину Актру из-за риска схода селей и камнепадов

Минувшей ночью в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает «Тайга. инфо». В эпицентре толчки достигали магнитуды 4,1.

Очаг землетрясения находился в 20 км к югу от Акташа неподалеку от вершины Актру.

В результате случившегося никто не пострадал, разрушения строений также не зафиксировано.

Ранее, 24 июля, в Кош-Агачском районе Республики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр располагался в 15 км от местного села Джазатор. Местные жители почти не ощутили толчки, погибших и пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано.

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