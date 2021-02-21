Горняк22: Глава Бийского района досрочно ушел в отставку

Глава Бийского района Владимир Трухин досрочно сложил с себя полномочия. 19 февраля его ставку приняли депутаты местного парламента на сессии.

Народные избранники, по данным районной газеты «Моя Земля», единогласно проголосовали по этому вопросу. А перед началом сессии Владимиру Трухину была вручена Почётная грамота правительства Алтайского края.

Исполняющей обязанности главы Бийского района стала заместитель Алена Кочкина, которая также является начальником управления по экономическому развитию. Она приступила к новой работе с 20 февраля.

Бийский район

Алтайская правда