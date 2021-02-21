Горняк22: Пальчики оближешь! Готовим картофель по-французски в духовке

Как хочется порадовать семью, да и самого себя вкусным и сытным ужином. А что вы готовите сегодня? Предлагаем попробовать приготовить картофель по-французски в духовке.

Рецептов этого блюда в Интернете множества. Кто-то использует мясной фарш, другие – медальоны из говядины, а третье режут мясо, как на отбивные котлеты поперёк волокон.

Но если берёте не прокрученное мясо, его непременно надо хорошо отбить, сбрызнуть уксусом, натереть солью и перцем. Пусть полежит, пока чистим картошку.

Что касается картошки. Нарезаем её тонкими кружочками или соломкой. Здесь – как вам нравится. Складываем картофель в миску, добавляем майонез, перец, соль, перемешиваем. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Добавляем приправы по вкусу.

У хозяек разные мнения по поводу того, что из подготовленных продуктов укладывается первым на противень, смазанный маслом. И всё же чаще всего первым идёт мясо, затем — картошка, которая у нас в миске, лук. Сверху наносим слой майонеза. Ставим в разогретую духовку.

Запекать надо около часа. За десять – пятнадцать минут до готовности посыпать натёртым на тёрке сыром.

Приятного аппетита!

Алтайская правда