Горняк22: Шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками на Алтае

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, что пострадавшие грузовик и легковушка почти полностью смяты. Фургон в результате ДТП перевернулся на бок

Вечером 30 июля в Тальменском районе возле кафе «Грань Алтая» произошло серьезное ДТП – столкнулись грузовик и две легковушки, сообщает «Инцидент Барнаул». В результате ЧП пострадали шесть человек.

Как стало известно, 20-летний водитель фургона ГАЗ, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, выехал на встречную полосу дороги и по касательной столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail, а также совершил лобовое столкновение с автомобилем Mazda MPV.

В аварии пострадали шесть человек: водитель грузовика, а также водитель, четыре женщины и восьмилетний ребенок, которые находились в Mazda. Пострадавшие доставлены в Тальменскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси лоб в лоб столкнулся с легковушкой на алтайской трассе.

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