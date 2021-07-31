Горняк22: Какие нововведения вступают в силу с августа 2021 года

Финансы. Совещание Фото: pixabay.com

В августе 2021 года вступают в силу нововведения федерального законодательства: налоговый вычет за фитнес, выдача удостоверений лицам без гражданства и другие

С 1 августа в России вступает в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом. Компенсацию будут предоставлять в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей в год вместе с другими соцвычетами. Оформить вычет можно будет и на детей, сообщает сайт Госдумы.

Участники программы «Дальневосточный гектар», которые успешно освоили первую землю, с августа смогут взять дополнительный участок.

Вводится также положение о государственном кадастре животного мира. Кроме того, главы регионов теперь будут определять виды разрешенной охоты, орудия и сроки охоты. Так, запрет на охоту могут установить, если численность вида снижается в течение не менее трех лет более чем на 50%.

Со 2 августа регионы России могут установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

Перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Музеи, библиотеки и архивы освободят от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.

Физлица, которые не являются налоговыми резидентами России, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг.

С 22 августа владельцы авто освобождаются от обязанности предоставлять документ о техосмотре во время заключения договора ОСАГО.

Кроме того, ответственность за необоснованный отказ от заключения договора страхования или навязывание при этом дополнительных услуг будет распространятся и на иностранные страховые организации.

С 24 августа лицам без гражданства будут выдавать на 10 лет временные удостоверения личности. После получения документа по истечении семи рабочих дней обладатель должен встать на учет по месту пребывания.

С 25 августа вводится запрет на распространение звуковой рекламы с использованием оборудования, которое устанавливают на крышах и стенах зданий.

Иностранные туристы на полгода смогут получить российскую визу. Для этого необходимо предъявить приглашение от туроператора или забронировать жилье в России из единого перечня гостиниц.

Кроме того, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, теперь обязан направить заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.

Ранее в России предложили запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь. По словам авторов законопроекта, такое изменение будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

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