Горняк22: Почти 210 тысяч заявлений на школьные выплаты одобрили в Алтайском крае

1 сентября. Школьники Фото: Анна Меньшикова

В Пенсионном фонде края заверили, что почти все заявления уже отработаны и со 2 августа семьи начнут получать выплаты

В Алтайском крае подали более 211 тыс. заявлений на выплату единовременных пособий для школьников, из них одобрили 209,1 тыс., сообщает пресс-служба правительства края. Ожидается, что всего в регионе средства получат 288,8 тыс. детей.

В ПФР уточнили, что отказ в выплате, как правило, происходит из-за ошибок, допущенных родителями при оформлении заявления.

Ранее сообщалось, что выплата положена детям в возрасте от 6 до 18 лет. Также средства получат россияне с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. Выплаты предназначены для семей, где есть дети такого возраста. Чтобы их получить, родителям надо подать заявление на портале госуслуг или обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Однако те, кто не получил уведомление, могут с 15 июля самостоятельно заполнить его на портале в своем личном кабинете. Также соответствующее заявление можно подать во всех клиентских службах Пенсионного фонда до конца октября.

Заявление будут рассматривать в течение пяти рабочих дней, в отдельных случаях – десяти. Данная выплата необязательно должна начисляться на карту «Мир» – для единовременной выплаты подойдет любая банковская карта.

ТОЛК