Горняк22: Стаю лебедей уберут с путепровода на Новом рынке в Барнауле на время ремонта

Лебедь Андрюша Фото: Barnaul 22

В следующем году в районе Нового рынка запланирован масштабный ремонт путепровода. В связи с этим барнаульцев взволновала судьба лебедей

Лебедя Андрюшу вместе с соратниками во время ремонтных работ на путепроводе на Новом рынке перенесут в другое место – народные поделки разместятся рядом с мостом, сообщает ИА «Алтапресс» со ссылкой на представителя компании «Запсиб-Мост». Вместе с ними перенесут и беседку, которая расположена неподалеку.

«Это нужно для того, чтобы в случае какой-то аварийной ситуации не пришлось ломать объекты. На время подготовки площадки предусмотрено место для их хранения», — рассказали в компании.

При этом приютить у себя лебедей готов и директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Он заявил, что найдет место для лебедей как на время, так и на постоянной основе. Вопрос в том, как к этому отнесется общественность.

Отметим, что эти лебеди неоднократно подвергались воздействию вандалов. Так, в мае неизвестные оторвали лебедю, которого в народе прозвали Андрюшей, крылья и серьезно повредили скульптуру.

За 15 лет его не раз сжигали, ломали, но вновь и вновь автор скульптуры Валерий Метелица его восстанавливал. Как рассказывал он в свое время СМИ, перед Днем города ему захотелось сделать подарок.

В декабре 2015 года автора скульптуры не стало. В дальнейшем весь путепровод оказался заполнен металлическими и резиновыми лебедями, которых создавали и приносили сюда горожане. Сейчас лебедя Андрюши на путепроводе нет.

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