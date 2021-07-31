Горняк22: В Алейске в середине лета установили новогоднюю елку
Елка Фото: Барнаул22
Очевидцы засняли, что в городе в разгар лета установили новогоднюю елку. Однако, как оказалось, это временное явление и ее скоро уберут
В Алейске в конце июля на площади установили огромную конструкцию искусственной новогодней елки, сообщает Barnaul22.
Как стало известно, это было сделано, чтобы проверить исправность ели. Подрядчик подготовил ее к Новому году и установил, чтобы администрация смогла принять объект.
В ближайшее время конструкцию демонтируют и поместят на хранение, а зимой установят на главной площади города.
Ранее сообщалось, что новогодняя елка в барнаульском поселке Южном упала после установки.