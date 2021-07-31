Горняк22: В Алейске в середине лета установили новогоднюю елку

Елка Фото: Барнаул22

Очевидцы засняли, что в городе в разгар лета установили новогоднюю елку. Однако, как оказалось, это временное явление и ее скоро уберут

В Алейске в конце июля на площади установили огромную конструкцию искусственной новогодней елки, сообщает Barnaul22.

Как стало известно, это было сделано, чтобы проверить исправность ели. Подрядчик подготовил ее к Новому году и установил, чтобы администрация смогла принять объект.

В ближайшее время конструкцию демонтируют и поместят на хранение, а зимой установят на главной площади города.

Ранее сообщалось, что новогодняя елка в барнаульском поселке Южном упала после установки.

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