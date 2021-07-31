Горняк22: 20 больных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, заболели 275 человек

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Сейчас в России уже 6,1 млн зараженных коронавирусом. Болезнь унесла жизни 156,1 тыс. инфицированных. Привились от ковида 15,9% россиян от общего числа населения

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 275 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 человек умерли, а выздоровели 103. Всего на 30 июля 61 810 инфицированных, в том числе 4 184 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 30 июля

20 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все – от ковида. С начала пандемии скончались 3 934 жителя региона.

773 человека сейчас находятся в местных госпиталях в тяжелом состоянии, в том числе 237 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

103 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 48 936 пациентов.

3 198 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 667 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат там с пневмониями.

Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных, из них свободно 805 мест.

7 974 теста на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

На утро 30 июля в Алтайском крае прививаются 477,8 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 96,

Рубцовск – 23,

Бийск – 22,

Алейск – 12,

Славгород – 9,

Заринск – 8,

Камень-на-Оби – 7,

Локтевский район – 6,

Тюменцевский и Шипуновский районы – по 5,

Алейский, Змеиногорский, Калманский и Топчихинский районы – по 4,

Алтайский, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 3,

Белокуриха, Завьяловский, Зональный, Ключевской, Краснощековский, Новичихинский и Первомайский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Тальменский, Троицкий, Угловский и Хабарский районы – по 1.

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