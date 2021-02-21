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Общество

Горняк22: Возобновляются авиаперелеты из Барнаула в Сургут

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

С 30 марта возобновляются авиарейсы из Барнаула в Сургут. В 2021 году количество вылетов увеличивается до двух раз в неделю.

Как сообщает барнаульский аэропорт, перелеты будут осуществляться по вторникам и субботам на авиалайнере вместимостью в 70 пассажиров.

Вылет из Барнаула запланирован на  21:20. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Стоимость билетов будет составлять от 5, 6 тыс. рублей

Ранее две авиакомпании начали продажу билетов на прямые рейсы из Барнаула в Симферополь. Программа летнего авиаперелета в Крым начнется с 1 мая.

Алтайская правда

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