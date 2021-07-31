Горняк22: В Барнауле на трое суток перекроют часть улицы Попова

Ремонт Павловского тракта. Барнаул Фото: barnaul.org

В мэрии призвали водителей быть внимательными на дорогах и заранее выбирать маршрут, чтобы не оказаться в затруднительном положении

В Барнауле с 13 августа перекроют участок улицы Попова в районе дома №4а, сообщает пресс-центр администрации города. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях.

Так, дорогу перекроют по всей ширине проезжей части с 21.00 13 августа до 6.00 16 августа.

В связи с этим в городе изменятся схемы движения некоторых автобусов – №1, 32, 38, 41, 149, 59, 78, 121. Также изменятся маршруты трамваев №1 и 2.

Ранее сообщалось, что в Барнауле закроют движение трамваев на участке пр. Ленина.

ТОЛК