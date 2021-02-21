Горняк22: Военный доктор рассказал об особенностях работы в горячей точке

12 лет назад Олег Вьюн дал клятву российского врача и принял военную присягу. За плечами доктора – две командировки на Северный Кавказ. Накануне Дня защитника Отечества он рассказал об особенностях работы в горячей точке.

Быстрая адаптация

Олег Вьюн родом из Табунского района. В семье медиков до него не было. Отец – юрист, мать – инженер. Когда пришло время определиться с будущей профессией, решил: раз с биологией и химией в школе всё ладится, есть шанс успешно поступить в Алтайский государственный медуниверситет. Так и случилось. Выучился на терапевта. В 2010 году устроился на работу в Медико-санитарную часть МВД России по Алтайскому краю. Прошел интернатуру и отправился в свою первую полугодовую командировку в Чеченскую Республику.

В то время на Северном Кавказе было неспокойно. Продолжалось противостояние силовых структур и вооруженного подполья Чечни. В 2010 году на территории республики произошло 62 спецоперации. Медчасть Олега Вьюна дислоцировалась в Шали, но на месте он находился редко – больше ездил по районам.

– Вначале было очень сложно. Это всё равно что высадить растение из теплицы в грунт. Заезжаешь в регион – кругом горы, бронетранспортеры, днем 45-градусная жара, – вспоминает Олег Вьюн.

В голове он держал советы отца, ветерана боевых действий в Афганистане, а также старших товарищей о возможных обстрелах и подрывах. Всегда помнил, что в горах нельзя передвигаться в полный рост и при этом нужно не идти, а бежать.

– Товарищи, которые служили на Северном Кавказе в 1996, 2001 годах, рассказывали вещи, которые на первый взгляд казались дикими, а по факту оказались рациональными и полезными. В командировке я понял значение фразы: «Ожидание хуже самого события». Мне повезло, что не попадал в сложные ситуации, но, конечно, от них никто не застрахован, – подчеркнул медик.

Работал с колес. На гражданке герой «АП» не был практикующим доктором, но спрашивали с него как со специалиста, который умеет делать всё. Так что в Шали врач-терапевт пробовал себя в разных медицинских ипостасях. Вьюна здорово выручил опыт, полученный в отделении нейрохирургии барнаульской горбольницы № 1.

– Три года трудился там медбратом. Врачи многое рассказывали. Эти знания применил на практике в командировке. Не всегда есть возможность потянуть время, дождаться эвакуации. Приходится принимать решение молниеносно. Так, однажды один из сотрудников нашего отряда в горной местности повредил колено. По телефону консультировался с травматологами и впервые пунктировал сустав, – рассказывает собеседник.

Он зашивал рваные раны, спасал от зубной боли, не сосчитать, сколько вскрыл гнойников на коже. Это распространенная в солдатской среде инфекция. Ведь в сорокаградусную жару бойцы ходили в броне, обвесах, тело не дышало. А еще врач оказывал психологическую поддержку.

– Отношения с пациентами в горячей точке отличаются дружественностью и уважением. Мы жили вместе, виделись каждый день, хотелось максимально облегчить состояние тех, кто в этом нуждался. И вообще, в командировке на врача смотрят как на человека, способного совершить чудо. По сути, других-то вариантов и нет, – говорит Олег Вьюн.

Взаимовыручка и дружба

В 2015 году врач вновь отправился в Шали. Опыт, полученный несколько лет назад, придавал сил и уверенности.

– В хороших отношениях мы были с местными сотрудниками полиции. Многие считают, что население враждебно настроено по отношению к российским солдатам, но это неправда. Выручали друг друга. Например, у нас в отряде не было стоматолога, просили помощи у коллег, они не отказывали. Или они приводили к нам пациентов, и мы делали всё, что могли. Хотя в инструкции об этом ничего не сказано, – говорит Олег Вьюн.

По его мнению, умение наладить связь с местными жителями дает надежду на дальнейшее и добротное сотрудничество:

– Если сложится хорошее мнение обо мне, таковым оно будет и обо всём отряде. Чувствуется большая ответственность за свои действия. Согласно мусульманским традициям, обращались только мужчины. Правда, однажды привели женщину. Осмотр и лечение проводил в присутствии ее супруга.

Прошло пять лет после крайней командировки в Чеченскую Республику. Олег Вьюн не забывает людей, с которыми находился там плечом к плечу. День защитника Отечества – хороший повод позвонить и поздравить сослуживцев: Андрея Суразакова, Андрея Козлова, Михаила Володина. Военный доктор благодарен за профессиональные советы начальнику Медико-санитарной части МВД России по Алтайскому краю полковнику Юрию Антонову, а также своему научному руководителю, заведующему лабораторной службой Краевой клинической больницы Геннадию Костюченко.

Звонки вместо писем

Во время первой командировки дома Олега Вьюна ждали супруга, ребенок и, конечно, родители. В 2010 году в Шали телефонная связь была плохая плюс перебои с Интернетом. Тем не менее доктор не упускал возможности хотя бы на пару минут услышать родной голос сквозь тысячи километров.

– Письма отправлять не было смысла, так как они шли по два-три месяца. В 2016 году Сеть наладили, поэтому общался с родственниками по видео, тут же обменивались фотографиями. В этом плане было гораздо проще, – продолжает собеседник.

Сегодня Олег Вьюн – майор внутренней службы. Он занимается профессиональным отбором кандидатов на службу в полицию. В свободное время увлекается фотографией, играет в футбол, ходит в спортзал. В 2020 году защитил кандидатскую диссертацию, в планах – преподавать курсантам БЮИ курс «Медицинская подготовка». Хочет передать свой опыт тем, кто планирует отправиться в командировку в качестве военных докторов. Нужно развивать это направление, а в идеале – пройти обучение в Главном клиническом госпитале МВД России. На его базе есть медотряд спецназначения. Там ребят учат в полевых условиях творить чудеса.

Алтайская правда