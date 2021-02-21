Горняк22: Народный календарь. Что можно и нельзя делать 21 февраля

21 февраля в народном календаре — Захар Серповидец. Православная церковь почитает память святого Захарии. Прозвище «Серповидец» получил после того, как в пророческом откровении ему явился изогнутый свиток в форме серпа.

На Руси в ночь на 21 февраля проводили обряд на хороший урожай. Серп окропляют святой водой, которую хранили в доме с Крещения. Затем выходили вод двор или поле и показывали серп молодому месяцу.

Одна из примет гласит: если в этот день заточить ножи и ножницы – это принесет удачу и благополучие.

В этот день также советовали обращаться к целителям. Обряды на снятие сглаза получали 21 февраля особую силу.

В то же время на день Захара Серповидца многие советуют не назначать операции. Считается, что поставленные в этот день зубные пломбы и протезы плохо приживаются.

Алтайская правда