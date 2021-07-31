Горняк22: Эксперты выяснили, что солнцезащитный крем опасен для кожи

Многие не рискуют выходить в жаркую погоду без солнцезащитного крема. Однако эксперты Роскачества уверены, что эта продукция плохо влияет на кожу.

В Роскачестве проверили солнцезащитные кремы, представленные на российском рынке. Исследовалась, как российская продукция, так и зарубежная, рассматривались разные ценовые категории.

В результате выяснилось, что 19 из 20 средств оказывают неблагоприятное влияние на кожу, пишет МедикФорум.

Большая часть кремов провоцировала раздражение на коже. Также они плохо впитывались и оставляли следы на одежде.

Алтайская правда