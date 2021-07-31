Горняк22: Специалисты объяснили, кто имеет право заключать брак на дому и в медучреждениях

В СМИ Алтайского края были опубликованы сообщения о том, что органам ЗАГС разрешили заключать брак на дому и в медицинских учреждениях. В региональном Минюсте объяснили, кто может воспользоваться этим правом.

Управление юстиции Алтайского края уточняет, что такая возможность существует. Однако таким правом могут воспользоваться лица, которые не имеют возможности явиться в орган ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по другой уважительной причине. Все случаи индивидуальны и должны подтверждаться документально.

Вступающий в законную силу 3 августа 2021 приказ Минюста России от 21.07.2021 № 122 регламентирует лишь административную процедуру проведения государственной регистрации при особых обстоятельствах.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что беременность и рождение ребенка не являются основанием для регистрации брака на дому. Они могут служить поводом только для сокращения срока этой процедуры.

Алтайская правда