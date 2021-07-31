Горняк22: 154 жителя Алтайского края пострадали от укуса клещей

За минувшую неделю с жалобами на укусы клещей в поликлиники Алтайского края обратилось 154 человека. С начала сезона активности клещей зарегистрировано уже 8 828 случаев присасывания, в том числе пострадали 2 509 детей.

С начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, 3 — иксодовым клещевым боррелиозом. Подтверждены 5 случаев заражения клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка. Сегодня лечатся в стационарах края 3 пациента с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом.

При обследовании 3,5% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,2% – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших среди них нет.

По сообщению Роспотребнадзора, в настоящее время активность клещей низкая, но все же опасность будет сохраняться весь теплый сезон года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:20 человек скончались за сутки в Алтайском крае от коронавируса

Алтайская правда