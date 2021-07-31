Горняк22: В Москве отменили обязательное ношение перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что перчаточный режим в столице отменен. Соответствующие изменения в указе мэра столицы вступают в силу с 30 июля.

По словам Сергея Собянина, ситуация с короновирусом в столице значительно улучшилась. Благодаря вакцинации количество заболевших уменьшилось в 2,2 раза, а число госпитализированных в 1,6 раз. В связи с этим администрация города планирует постепенное смягчение действующих ограничений.

Теперь жители Москвы смогу пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и другие общественные места без перчаток. Тем менее, масочный режим в городе остается обязательным.

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Алтайская правда