Горняк22: В Барнауле раньше срока дали горячую воду для части потребителей ТЭЦ-2

В Барнауле частично включили горячую воду по контуру ТЭЦ-2.

Планировалось включить горячую воду 5 июля. К этому сроку должны были завершиться работы на теплосетях в контуре барнаульской ТЭЦ-2. Но 30 июля горячий ресурс уже получили 182 объекта, а это 13 029 жителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Список объектов, где горячую воду уже дали, опубликован на сайте мэрии. Энергетики напоминают жителям, что если дом есть в списке, но вода не появилась, жителям стоит обратиться в управляющую организацию.



Напомним, отключение горячей воды связано с ремонтом и гидравлическими испытаниями на тпеловых сетях.

Барнаул

Алтайская правда