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Горняк22: Весенние каникулы-2021 у школьников: когда начнутся и закончатся

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Согласно расписанию школьных каникул учебного года 2020/2021, в конце марта учеников ожидает долгожданный период отдыха от учебы. Отвечаем на вопрос, когда начинаются и когда заканчиваются весенние каникулы в 2021 году.

Школьные каникулы начнутся с понедельника 22 марта и продлятся неделю. Затем в школах начнется четвертая, заключительная, учебная четверть. Учебный год завершится 1 июня.

Но при этом в мае школьников также ожидает несколько коротких «каникул». С 1 по 3 мая – выходные дни на День Труда (первые майские праздники), с 8 по 10 мая — День Победы (вторые майские).

В то же время в разных школах, лицеях и гимназиях России каникулярные периоды могут не совпадать. Узнать точный график обучения можно, обратившись к классному руководителю.

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Алтайская правда

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