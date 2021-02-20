Горняк22: До конца года администрация Барнаула перейдет на электронный документооборот

План необходимых мероприятий был подписан на заседании по цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края. Ранее от бумажной формы отказались администрация Алтайского края, все региональные министерства и районные администрации.

– Такой переход уже показывает свою эффективность: сокращаются временные издержки при принятии решений, повышается эффективность работы в целом. Администрация краевой столицы развивалась самобытно, у нее много органов, много задач, поэтому переход должен проходить постепенно. Действуя совместно, мы сможем синхронизировать все наши действия и работать в единой системе, – объяснил министр цифрового развития края Евгений Зрюмов.

Форма обращений граждан в администрацию сохранится в стандартном виде (платформы обратной связи, интернет-приемные), но скорость взаимодействия между органами власти кратно возрастет.

План был подписан заместителем председателя Правительства Алтайского края Виталием Снесарем и главой Барнаула Вячеславом Франком. Символично, что обе стороны ставили в документе электронные подписи, тем самым отказываясь от бумажного документооборота.

– Увеличение доли юридически значимого электронного документооборота является одним из показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Реализовать данную задачу невозможно без участия органов местного самоуправления, тем более без участия самого крупного муниципального образования – города Барнаула. За предстоящий год для реализации плана нам предстоит серьезно потрудиться, но прогнозируемый эффект того стоит, – подытожил Снесарь.

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Барнаул

Алтайская правда