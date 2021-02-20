Горняк22: Профсоюзы Алтая обратились к Виктору Томенко по вопросу зарплат

Алтайский краевой союз организаций профсоюзов направил письмо губернатору Виктору Томенко по вопросу выполнения «майских указов» президента в части зарплат. Крайсовпроф предложил провести внеочередное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В обращении на имя главы региона говорится о том, что профсоюзы положительно оценивают инициативу Владимира Путина о проверке уровня заработных плат в бюджетных отраслях. Краевые организации профсоюзов образования, здравоохранения, культуры и государственных учреждений неоднократно на всех уровнях обозначали проблему манипулирования статистикой, пересмотра методик для достижения «красивых» либо удобных цифр.

«Повышение происходит на фоне негативных обстоятельств. Рост уровня средней зарплаты обеспечивается в большинстве случаев за счет совмещения должностей, увеличения объемов нагрузки. Переработки, ранее носящие вынужденный и редкий характер, сегодня, по сути, стали нормой. Чтобы получать более-менее достойную заработную плату, работникам приходится работать на несколько ставок», — утверждают представители профсоюзного движения.

Так, например, узкие медицинские специалисты дежурят по 2-3 недели в месяц сверх нормы рабочего времени. Перегруженность работников образовательных организаций по краю составляет уже 1,5 ставки, что также обусловлено низким размером минимального оклада (от 3055 до 7010 рублей).

Во многих организациях бюджетной сферы номинальный рост оплаты труда сопровождается сокращением численности сотрудников. Используется оптимизация штатов и сети бюджетных учреждений. А это как раз тот случай, на недопустимость которого указал президент.

«Базовая (гарантированная) часть заработной платы работников остается низкой. Например, доля окладов работников учреждений культуры в фонде оплаты труда составляет только 34%, при рекомендации не менее 50%», — замечают в Крайсовпрофе.

При этом вновь обострилась проблема уравнивания размера зарплаты и отсутствия естественного разрыва в оплате труда между низкоквалифицироваными работниками и специалистами с квалификацией.

Алтайские профсоюзы уверены, что учет комплекса указанных проблем позволит правительству Алтайского края провести более достоверный анализ ситуации. Будут сформированы предложения по коррекции и объективному изменению ситуации с оплатой труда.

С полным тестом письма, которое поступило в редакцию «Алтайской правды», можно ознакомиться по этой ссылке.

Алтайская правда