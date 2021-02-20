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Общество

Горняк22: Владимир Путин присвоил генеральские звания сотрудникам силовых ведомств 

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

В преддверии Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин присвоил генеральские и адмиральские звания сотрудникам силовых структур. Соответствующий указ опубликован на портале официальных правовых актов.

Ряд сотрудников и военнослужащих ВС РФ, Росгвардии, ОВД, ФСИН, таможенных органов и МЧС присвоено звание генерал-майоров, генерал-лейтенантов и генерал-полковников.

Так, воинское звание генерал-полковника присвоено командующему группировкой войск ВС РФ в Сирии Сергею Кузовлеву. Повышены в звании до вице-адмиралов руководитель департамента Минобороны РФ Андрей Вернигора и командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук. Специальное звание генерал-полковника полиции присвоено замминистра МВД Виталию Шулику.

Алтайская правда

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