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Общество

Горняк22: Алтайские спасатели провели учебную тренировку по подготовке к паводку

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Впереди — сложный сезон паводков и природных пожаров. Поэтому в ГУ  МЧС России по Алтайскому краю прошла учебная тренировка — по сигналу были приведены в готовность и направлены на место условной ЧС реагирующие силы и средства.

Так, был организован выезд подвижного пункта управления для работы «полевого» оперативного штаба. Этот специальный мобильный комплекс временно создается при угрозе  и с его помощью специалисты оценивают масштабы случившегося, руководят и координируют действия территориальной подсистемы. 

Также была проверена готовность аэромобильной группировки– спецотряда, состоящего из бойцов пожарно-спасательных подразделений. Он оснащен высокопроходимым транспортом, современным оборудованием и снаряжением. Отряд неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС.

Данная тренировка – одно из  подготовительных мероприятий, позволяющих встретить опасный сезон во всеоружии, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Алтайская правда

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