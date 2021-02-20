Горняк22: Алтайские спасатели провели учебную тренировку по подготовке к паводку

Впереди — сложный сезон паводков и природных пожаров. Поэтому в ГУ МЧС России по Алтайскому краю прошла учебная тренировка — по сигналу были приведены в готовность и направлены на место условной ЧС реагирующие силы и средства.

Так, был организован выезд подвижного пункта управления для работы «полевого» оперативного штаба. Этот специальный мобильный комплекс временно создается при угрозе и с его помощью специалисты оценивают масштабы случившегося, руководят и координируют действия территориальной подсистемы.

Также была проверена готовность аэромобильной группировки– спецотряда, состоящего из бойцов пожарно-спасательных подразделений. Он оснащен высокопроходимым транспортом, современным оборудованием и снаряжением. Отряд неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС.

Данная тренировка – одно из подготовительных мероприятий, позволяющих встретить опасный сезон во всеоружии, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Алтайская правда