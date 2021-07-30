Горняк22: Ольга Серябкина показала новые фото со своей тайной свадьбы

Ольга Серябкина Фото: instagram.com/seryabkina

Экс-солистка группы SEREBRO старалась не афишировать личную жизнь, поэтому ее брак с продюсером стал для всех полной неожиданностью

36-летняя певица Ольга Серябкина опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото со своей свадьбы со своим продюсером.

В сторис артистка выложила несколько фотографий с мужем Георгием. По словам певицы, они были давно знакомы, но встречаться начали во время работы над музыкальной пластинкой. Сейчас он помогает ей развивать сольную карьеру.

Пара поженилась осенью прошлого года. Свадьба прошла в небольшом городе в Альпах, недалеко от Вены. Оказалось, что муж певицы прожил в Австрии около 10 лет.

Ранее «Толк» сообщал, что комедийная актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена. Для обоих это первый брак.

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