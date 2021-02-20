Горняк22: В Бийске бывшему пожарному вручили медаль МЧС спустя 40 лет

Бывшему пожарному в Бийске вручили награду спустя несколько десятков лет после подвига. 40 лет назад в одиночку он справился с огнём, предотвратив крупное ЧП.
В 80-е годы Валерий Баклаков, тогда сотрудник пожарной части № 3 Бийска, потушил возгорание на бензоколонке. Пожар произошел в военном городке. Если был бы взрыв, парк полностью бы выгорел.
Основной же удар на себя принял спасатель Валерий Баклаков. Не дожидаясь подкрепления, он бросился к бензоколонке и за считанные минуты потушил пожар. По словам очевидцев, проявил героизм.
В свои 70 лет Валерий Николаевич уже не надеялся услышать слова благодарности, но медаль от МЧС России нашла героя спустя 40 лет, сообщает ГУ МЧС Росии по Алтайскому краю.
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