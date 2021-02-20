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Общество

Горняк22: В Бийске бывшему пожарному вручили медаль МЧС спустя 40 лет

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Бывшему пожарному в Бийске вручили награду спустя несколько десятков лет после подвига. 40 лет назад в одиночку он справился с огнём, предотвратив крупное ЧП. 

В 80-е годы Валерий Баклаков, тогда сотрудник пожарной части № 3 Бийска, потушил возгорание на бензоколонке. Пожар произошел в военном городке. Если был бы взрыв, парк полностью бы выгорел.

Основной же удар на себя принял спасатель Валерий Баклаков. Не дожидаясь подкрепления, он бросился к бензоколонке и за считанные минуты потушил пожар. По словам очевидцев, проявил героизм.

В свои 70 лет Валерий Николаевич уже не надеялся услышать слова благодарности, но медаль от МЧС России нашла героя спустя 40 лет, сообщает ГУ МЧС Росии по Алтайскому краю.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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