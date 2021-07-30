Горняк22: Что за калькулятор «Сколько верблюдов я стою» и как его пройти

Верблюд. Пустыня Фото: Pete Linforth с сайта Pixabay

В соцсетях набирает популярность забавный тест «Сколько верблюдов я стою». Он поможет «оценить» парня или девушку количеством верблюдов

Калькулятор «Сколько верблюдов я стою» – развлекательный тест, который учитывает параметры женщины или мужчины и выдает оценку в количестве верблюдов.

Выяснить, сколько верблюдов я стою, можно в калькуляторе верблюдов.

Тест «Сколько верблюдов я стою» учитывает возраст, цвет глаз, телосложение человека.

Минимальная ценность девушки или парня в калькуляторе «Сколько верблюдов я стою» – 12 верблюдов, максимальная – 110, уточняет emigrants.life.

Согласно арабским традициям, мужчина, сватаясь к девушке, должен дать выкуп – верблюдов. Их количество зависит от красоты девушки и обеспеченности жениха.

Согласно сайту Avito, цены на верблюдов начинаются от 70 тыс. рублей.

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