Горняк22: Что за калькулятор «Сколько верблюдов я стою» и как его пройти
Верблюд. Пустыня Фото: Pete Linforth с сайта Pixabay
В соцсетях набирает популярность забавный тест «Сколько верблюдов я стою». Он поможет «оценить» парня или девушку количеством верблюдов
Калькулятор «Сколько верблюдов я стою» – развлекательный тест, который учитывает параметры женщины или мужчины и выдает оценку в количестве верблюдов.
Выяснить, сколько верблюдов я стою, можно в калькуляторе верблюдов.
Тест «Сколько верблюдов я стою» учитывает возраст, цвет глаз, телосложение человека.
Минимальная ценность девушки или парня в калькуляторе «Сколько верблюдов я стою» – 12 верблюдов, максимальная – 110, уточняет emigrants.life.
Согласно арабским традициям, мужчина, сватаясь к девушке, должен дать выкуп – верблюдов. Их количество зависит от красоты девушки и обеспеченности жениха.
Согласно сайту Avito, цены на верблюдов начинаются от 70 тыс. рублей.