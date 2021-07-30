Горняк22: Что известно о новом альбоме Земфиры «Ах», который так внезапно появился

Земфира Фото: instagram.com/zemfiralive/

Неожиданно для всех Земфира выпустила новый мини-альбом «Ах» с четырьмя композициями. Судя по комментариям в аккаунте певицы, фанаты в восторге

О новом мини-альбоме (extended play, или EP) Земфира написала в Instagram.

«EP доступен на платформах», – лаконично сообщила певица.

В альбоме «Ах» четыре песни: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай», уточняет ТАСС.

Поклонники певицы оставляют восхищенные комментарии:

«Подарок», «Что за счастье невероятное!», «Земфира Талгатовна – спонсор сегодняшнего сердечного приступа от неимоверной радости».

В 2021 году впервые за восемь лет Земфира выпустила новый альбом. Он называется «Бордерлайн».

Слово «бордерлайн», которым назван альбом, обычно применяется для обозначения пограничного расстройства личности. Есть термин «личность бордерлайн», который дословно означает «личность на грани».

ТОЛК