Горняк22: В Барнауле проводят энергоэффективный капремонт многоэтажек

Энергоэффективный капремонт позволил экономить на оплате коммунальных услуг жителям нескольких многоэтажек Барнаула. Такая возможность появилась у собственников МКД четыре года назад.

За этот период свою энергоэффективность повысили 22 домов. В прошлом году такой капремонт был проведен на 12 многоэтажках, а на днях специалисты краевого Минстроя и барнаульской администрации обсудили вместе с жильцами выполненные работы.

Так, в двух домах по улице Попова в Барнауле произошла замена внутридомовых инженерных сетей и был установлен автоматический тепловой пункт. Сегодня на одной из многоэтажек ведется монтаж новых приборов учета, а на другой — энергосберегающего освещения. Еще на одном МКД на Солнечной Поляне удалось повысить энергоэффективность, заменив запорную арматуру и установив узел учета тепловой энергии.

Как отметили в региональном Минстрое, дома, претендующие на предоставление финансовой поддержки из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, должны отвечать ряду критериев. Так, дом не должен являться аварийным, должен быть оснащен общедомовыми приборами учета и быть включенным в краевую программу капремонта.

Алтайская правда