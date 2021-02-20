ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Барнауле проводят энергоэффективный капремонт многоэтажек

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Энергоэффективный капремонт позволил экономить на оплате коммунальных услуг жителям нескольких многоэтажек Барнаула. Такая возможность появилась у собственников МКД четыре года назад. 

За этот период свою энергоэффективность повысили 22 домов. В прошлом году такой капремонт был проведен на 12 многоэтажках, а на днях специалисты краевого Минстроя и барнаульской администрации обсудили вместе с жильцами выполненные работы.

Так, в двух домах по улице Попова в Барнауле произошла замена внутридомовых инженерных сетей и был установлен автоматический тепловой пункт. Сегодня на одной из многоэтажек ведется монтаж новых приборов учета, а  на другой — энергосберегающего освещения. Еще на одном МКД  на Солнечной Поляне удалось повысить энергоэффективность, заменив запорную арматуру и установив узел учета тепловой энергии.

Как отметили в региональном Минстрое, дома, претендующие на предоставление финансовой поддержки из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, должны отвечать ряду критериев. Так, дом не должен являться аварийным, должен быть оснащен общедомовыми приборами учета и быть включенным в краевую программу капремонта.

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Фев 20, 2021
Общество

Горняк22: До конца года администрация Барнаула перейдет на электронный документооборот

Фев 20, 2021
Общество

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Фев 20, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Раньше думай о Родине…

Фев 20, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Помним и чтим

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы

Фев 20, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Фев 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar